Bispos alertam que há "muitas instituições sociais em risco" de fechar

Maria Anabela Silva Hoje às 19:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Conferência Episcopal pede "resposta adequada" por parte do Governo para "evitar que o setor paralise". Em causa estão "milhares de pessoas", entre utentes e trabalhadores

"É absolutamente necessário para que o setor social não paralise que haja uma resposta adequada por parte do Governo". O apelo foi proferido, esta tarde, pelo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) no final da Assembleia Plenária deste órgão, que nos últimos dias esteve reunido em Fátima.

A afirmação de D. José Ornelas expressa a "extrema" preocupação dos bispos portugueses pelas dificuldades financeiras das instituições de solidariedade social, onde se incluem os centros paroquiais, "muitas" das quais em risco de fechar, pondo em causa o apoio "milhares de pessoas", entre utentes e funcionários.

A situação é de tal forma dramática que, "mais do que uma instituição não encerrou porque não tinha dinheiro para fechar", nomeadamente para pagar indemnizações aos trabalhadores, revelou o também bispo de Leiria-Fátima. "A sobrevivência destas instituições está em risco", advertiu, defendendo que o momento "é sério" e exige "diálogo entre todos os intervenientes" para manter as instituições e, dessa forma, assegurar "apoio aos extratos mais desfavorecidos" da sociedade.

O presidente da CEP lembrou que antes da pandemia as instituições já viviam com dificuldades, mas a situação agravou-se com a covid-19 e agudizou-se o com a atual conjuntura de aumento generalizado de preços em resultado da guerra na Ucrânia. "Para estas instituições que vivem à tona da água, está a tornar-se insustentável", advertiu, pedindo a intervenção do Estado, nomeadamente através do aumento das comparticipações das respostas sociais, cujo valor não chega a "metade" do custo.

"O Estado tem todo o interesse em ter uma sociedade equilibrada para que não se crie um fosso ainda maior e muita gente fique para trás. Deve criar condições para que isso não aconteça", encontrando "caminhos de viabilidade e sustentabilidade das instituições", reforçou D. José Ornelas.

Além da apreensão pela viabilidade das instituições sociais, o comunicado final da CEP exprime preocupação com o impacto do aumento dos preços na vida das famílias e dá nota do aumento de pedidos de apoio feitos à Cáritas "por parte das comunidades migrantes em vários pontos do país".