Mais 384 casos de covid-19 no segundo dia sem mortes no Norte

Portugal regista mais 384 casos e 13 mortes associadas à covid-19, refletindo uma queda em relação aos valores da semana passada. O número de pessoas em UCI é o menor desde outubro. Norte sem vítimas mortais pelo segundo dia consecutivo.

Há hoje mais 384 infetados com covid-19, o que eleva para 814 897 o número total de casos confirmados desde março passado. Desses, 35 229 correspondem a doentes ativos, menos 802 do que ontem, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta terça-feira.

Face ao relatório de segunda-feira, foram reportados mais 128 casos de infeção, mas é importante salientar que é comum o número de contágios ser menor às segundas-feiras, como consequência do fecho de laboratórios e a diminuição da realização de testes de diagnóstico aos fins de semana. Mais importante é a comparação face à última terça-feira, quando houve 847 infetados (mais 463 do que hoje).

A maioria das novas infeções foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo (147), seguindo-se o Norte (127) e a região Centro (64). O Alentejo soma 7 casos e o Algarve 13. No arquipélago dos Açores, há mais 15 contágios a registar e na Madeira, 11.

Menos doentes graves só em outubro

O número de vítimas mortais associadas à doença (13) também caiu em relação à passada terça-feira, quando foram contabilizadas mais do dobro das mortes de hoje (30). Oito óbitos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Centro e uma no Alentejo. Pelo segundo dia seguindo, o Norte não lamentou qualquer vítima, o que se verificou ainda no Algarve e nas ilhas.

Também em queda continua o número de internados (há menos 41 do que ontem), incluindo o de doentes em unidades de cuidados intensivos (menos 18): há uma semana, 9 de março, havia 1278 internados, enquanto hoje há 955 (213 em UCI). É preciso recuar ao dia 23 de outubro para encontrar um número mais baixo de pessoas internadas em cuidados intensivos (nesse dia eram 198).