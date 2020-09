Tiago Rodrigues Hoje às 14:54 Facebook

A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou, esta quarta-feira, em conferência de imprensa, que as brigadas de intervenção rápida nos lares terão menos profissionais do que o previsto, "face às dificuldades que têm sido reportadas".

Portugal regista esta quarta-feira mais oito óbitos associados à covid-19 e 825 novas infeções pelo novo coronavírus. Há 666 doentes internados, 105 em cuidados intensivos.

A taxa de letalidade global situa-se agora em 2,6% e, acima dos 70 anos, é de 13,5%, informou a ministra da Saúde, na habitual conferência de imprensa de atualização sobre os dados da pandemia da covid-19 em Portugal.

Já o valor médio do RT estimado para os dias 21 a 25 de setembro foi de 1,07, com uma média de 823 novos casos por dia para este período. O RT mais elevado diz respeito à região do Algarve (1,16) e o mais baixo no Alentejo (0,9).

"Clara tendência de recuperação" na atividade assistencial não-covid

"Em relação ao mês de agosto, na atividade assistencial a doentes não-covid verifica-se uma clara tendência de recuperação, em termos de consultas de cuidados primários, com uma descida de 4,4% em comparação com o período homólogo de 2019", informou Marta Temido. A ministra assinalou ainda que "o total de consultas médicas registadas em agosto de 2020, face ao período homólogo de 2019, era de menos um milhão de consultas médicas hospitalares, ou seja, menos 12,6% do que no acumulado no período homólogo".

"Tem havido um esforço dos profissionais de saúde no sentido da recuperação. A mesma tendência se verifica nas intervenções cirúrgicas, com uma melhoria face aos três meses anteriores", acrescentou. "Sublinho que há dificuldades adicionais, mas estamos cá para servir os portugueses, vamos trabalhar no sentido de melhorar a nossa resposta de serviço público".

Quinta-feira é "dia importante" com o Programa Nacional de Vacinação

Acerca do novo Programa Nacional de Vacinação, que entra em vigor na quinta-feira, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou que é "um dia importante" tendo em conta o contexto em que se vive. "No dia 4 de outubro, no próximo domingo, o Programa Nacional de Vacinação faz 55 anos", disse, acrescentando que "é um dos melhores programas ao mundo".

A par da vacinação da gripe, a partir de quinta-feira começa a ser administrada a vacina contra a Meningite B, em crianças com menos de dois anos, e a vacina do HPV, tendo como prioridade os rapazes com 10 anos.

Sobre a situação nos hospitais, Marta Temido afirmou que "o foco está nas duas regiões com maior incidência de novos casos, que são Lisboa e Vale do Tejo e o Norte". Quanto às camas afetas à covid na região de Lisboa e Vale do Tejo, havia até terça-feira 351 internados em 539 camas disponíveis, e o hospital com mais pressão é o Beatriz Ângelo, na zona de Loures/Odivelas, "onde os números da covid-19 têm registado uma incidência persistentemente elevada". Relativamente às camas de cuidados intensivos, das 89 disponíveis 66 estão ocupadas. Neste âmbito, a maior pressão é no centro hospitalar de Lisboa central, informou a ministra.

Na região Norte, havia até terça-feira 162 doentes internados em 311 camas disponíveis para a covid-19 e 33 internados nos cuidados intensivos para 65 camas disponíveis. "Eu recordo que esta capacidade disponível é sempre expansível em função das necessidades, quer em enfermaria normal, quer nos cuidados intensivos", explicou Marta Temido.

Brigadas nos lares com menos profissionais do que o previsto

Em relação às brigadas de intervenção rápida nos lares, que arrancam no início de outubro, Marta Temido afirmou que estas "terão porventura menos profissionais do que aqueles que estavam inicialmente planeados, face às dificuldades que têm sido reportadas". No total, estas brigadas contarão com 60 enfermeiros e 200 ajudantes de ação direta. "Estas equipas estarão presentes em todos os distritos e o instituto de segurança social está a trabalhar para atingir um máximo de elementos previstos inicialmente nestas equipas", garantiu a minstra da Saúde.

Relativamente ao Hospital de Beja, há 31 profissionais infetados e em vigilância ativa e isolamento profilático há também vários profissionais, informou a ministra.

Parecer da DGS sobre 13 de Outubro em Fátima será divulgado hoje

Quanto às celebrações do 13 de Outubro em Fátima, será publicado esta quarta-feira "pelo próprio Santuário" o parecer que foi dado pelas autoridades de saúde. "O trabalho entre as duas entidades tem sido profícuo e de colaboração. Vai ser permitida a presença de peregrinos no Santuário, cumprindo as regras de segurança. Todos teremos conhecimento dentro de horas das regras que foram estabelecidas", disse a diretora-geral da Saúde.

"Os casos importados têm vindo a diminuir, fruto do fluxo de pessoas e do fim das férias", informou ainda Graça Freitas.

"Sobre o futebol, foi sempre dito que a nossa prioridade era a abertura das escolas e vermos qual era o comportamento de toda esta dinâmica. Foi em conformidade com essa informação que esses jogos, do Guimarães e do Benfica, não tiveram público. A situação vai evoluindo e vamos ter apenas dois projetos-piloto, para ver se resulta em segurança, com jogos da Seleção, que são considerados de menor risco, e da Liga, na região autónoma dos Açores. Estamos a testar as condições para ver o comportamento das pessoas. É uma evolução natural", explicou a diretora-geral da Saúde.