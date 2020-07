Calor vai continuar: dias com termómetros a chegar aos 40 graus e noites tropicais

JN Hoje às 19:46 Facebook

O tempo quente vai continuar nos próximos dias. Esperam-se dias muito quentes, sobretudo nas regiões interiores, e "noites tropicais", diz o IPMA.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê a continuação de tempo quente, pelo menos, até dia 17 de julho, "com uma descida temporária de temperatura no dia 12, menos significativa em Trás-os-Montes e Vale do Tejo, e uma nova subida gradual a partir de dia 13, segunda-feira".

Durante a próxima semana, a temperatura máxima deverá variar entre os 30 e os 35°C no litoral e entre os 35 e os 40°C no interior. Também a temperatura mínima apresenta tendência para uma subida gradual, com valores que deverão ser superiores a 20°C em grande parte do território continental, em especial no interior e no sotavento algarvio. São esperadas as chamadas "noites tropicais", informa o IPMA em comunicado.

Tendo em conta que os valores de temperatura estão e estarão, pelo menos nos próximos dias, "acima do habitual para a época do ano", isso poderá levar a uma situação de "onda de calor" em vários locais do país, sobretudo no interior.

A persistência do tempo quente deve-se a uma massa de ar quente vinda do norte de África.