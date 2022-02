Câmaras contra pesquisa de lítio que avança em 22 concelhos

Delfim Machado com José Ricardo Ferreira Hoje às 07:42 Facebook

Avaliação ambiental dá luz verde e concurso é lançado em 60 dias pelo Governo. Ambientalistas e autarcas prometem lutar.

A Direção-Geral de Energia e Geologia deu luz verde ao procedimento concursal para atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de lítio, nos próximos cinco anos, em mais 22 concelhos do país. Das oito zonas avaliadas, duas já não avançam e as restantes seis viram a área ser reduzida para metade do previsto. Apesar da avaliação ambiental positiva, câmaras e ambientalistas prometem lutar.

O Ministério do Ambiente revela que "nos próximos 60 dias poderá avançar o procedimento concursal para atribuição de direitos de prospeção e de pesquisa de lítio" em mais 22 concelhos do Norte e Centro do país (ver infografia). As empresas que vencerem o concurso terão direito à exploração de lítio, mas apenas se for viável e mediante a aprovação, por parte do Governo, de uma avaliação de impacto ambiental a elaborar pela empresa.