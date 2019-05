Abstenção aumenta, mas houve mais portugueses a votar

Joana Amorim Ontem às 22:07 Facebook

Houve mais portugueses a votarem cá dentro e lá fora. São mais 160 mil votantes

O título pode parecer confuso, mas, de facto, apesar de a abstenção estimada para Portugal pelo Parlamento Europeu ser a mais alta de sempre, nos 68%, o certo é que mais portugueses foram este domingo às urnas, tanto em Portugal como lá fora. Contas feitas, e face às eleições europeias de 2014, registaram-se mais 159.960 votantes.

A explicação está no facto de o número total de eleitores ter aumentado, face às últimas eleições, em 1,1 milhões de votantes por via do recenseamento automático dos emigrantes. Nas eleições de 2014, estavam inscritos 244.986 portugueses residentes no estrangeiro, tendo votado apenas 2,09%. Com o recenseamento automático, aquele número sobe agora para 1.431.825 eleitores.

Ao JN, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, revela que, às 20 horas de hoje, tinham votado mais 60% de emigrantes do que no último ato eleitoral europeu. Ou seja, dos 5129 portugueses residentes no estrangeiro que votaram em 2014 passamos para 8500. Sendo que, sublinha o governante, faltava ainda apurar Paris, Venezuela, Brasil, Canadá e EUA.