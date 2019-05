Eurodeputados recebem quase 1,4 milhões de euros durante cinco anos

Hermana Cruz Hoje às 09:51 Facebook

Perto de meio milhão refere-se a salários. A restante quantia reporta a vários tipos de subsídios mensais a que tem direito. Maioria considera que tem um vencimento "confortável" mas justo.

"São vencimentos normais e iguais para deputados de todos os países. São confortáveis para o cargo", considera o ex-autarca Fernando Ruas, garantindo que desconhecia o valor do salário de um eurodeputado quando aceitou integrar a lista do PSD às eleições europeias de 2014.

Só em vencimentos, um eurodeputado recebe cerca de 95 mil euros anuais e atinge os 477 mil euros no final do mandato com cinco anos. "Não acho que seja excessivo. Acho que é adequado, controlado e rigoroso. Os políticos em Portugal é que são mal pagos, o que cria situações que são portas abertas para a promiscuidade, corrupção e alguns esquemas", sustenta a socialista Ana Gomes.