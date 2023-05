João Tudela Martins: "É um orgulho enorme investir imenso na sustentabilidade"

JN Hoje às 11:14 Facebook

Twitter

Partilhar

João Tudela Martins, administrador executivo da Caixa Geral de Depósitos, destaca que o banco público reduziu, na última década, 56% do consumo de eletricidade.

Da dimensão social à ambiental, a sustentabilidade é uma prioridade assumida pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) no seu plano estratégico.

O "chief risk officer" do banco público, João Tudela Martins, destaca as conquistas alcançadas na igualdade de género, no apoio ao terceiro setor e na diminuição da pegada ambiental da instituição.