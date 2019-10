André Silva: "Não faz parte dos nossos planos estar no Governo"

Hermana Cruz Hoje às 12:36 Facebook

André Silva garantiu, esta sexta-feira, que "não faz parte dos planos" do PAN integrar um futuro Governo. André Silva assegurou que o objetivo eleitoral do PAN é aumentar o número de deputados para "ter mais força" para aprovar as suas propostas.

O PAN está disponível para "dialogar" e "fazer pontes" com todas as forças políticas que conquistem, no domingo, algum assento parlamentar, "tal como o fez nos últimos quatro anos", avançou, esta sexta-feira, André Silva, numa ação de contacto com a população, na cidade universtária, em Lisboa.

Mas isso e apenas isso, assegurou. "Não faz parte dos nossos planos estar no Governo", garantiu, reforçando: "Continuamos a não estar focados em estar no Governo. Por isso, para nós, isso não é uma meta, não é um objetivo, não faz parte dos nossos planos".

Pressionado pelos jornalistas, André Silva deixou ainda mais claro: "Nós não queremos fazer parte de uma solução governativa. Mas queremos continuar a fazer como fizemos nos últimos quatro anos: diálogos, pontes, que possam fazer avançar as nossas propostas".

Daí que, o porta-voz do PAN garanta que, no domingo à noite, não espera receber qualquer telefonema de António Costa. "Nem telefonemas do PS, nem de nenhum outro partido. Espero receber um telefonema de todos os líderes parlamentares a dar os parabéns ao PAN pelo excelente resultado", afirmou André Silva, que já considerou como "bom resultado" a eleição de dois deputados.

Acresce que André Silva considera "difícil" conversar com o PS, com o intuito de o PAN apoiar uma solução governativa, nos mesmos moldes que fizeram PCP, BE e PEV. "A menos que haja uma viragem bastante em várias matérias", vincou, enumerando alguns dos temas que colocam o PAN em oposição ao PS e que elencara na noite anterior, num jantar em que criticou sobretudo CDS-PP, PSD e PCP.

É o caso das respostas para as alterações climáticas, das políticas de prevenção na área da saúde, do reforço dos direitos dos trabalhadores por turnos. "Há uma série de visões que são completamente diferentes entre os dois partidos", concluiu André Silva.