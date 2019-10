Imagens provam que Costa esteve em Pedrógão Grande durante incêndio

Hoje às 17:34 Facebook

António Costa exaltou-se, esta sexta-feira, quando acusado, por um cidadão, durante uma arruada em Lisboa, que estaria de férias durante a tragédia de Pedrógão Grande. "É mentira", gritou. Mais tarde, justificou-se: "há limites para tudo".

Imagens recolhidas na altura comprovam que António Costa esteve realmente em Pedrógão a 18 e 19 de junho de 2017, corroborando as afirmações do primeiro-ministro, que explicou ter estado reunido com todos os autarcas na região.

Declarações de António costa a 18 de junho:

O primeiro-ministro na área de serviço de Ansião no IC8, a caminho de Pedrógão, no dia 18 de junho de 2017 Foto: Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens/Arquivo

Recorde-se que 66 pessoas morreram nos incêndios de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, que deflagraram a 17 de junho.