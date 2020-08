Candidaturas ao Ensino Superior batem recorde do século

Joana Amorim Hoje às 07:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Concurso fecha com 62 675 candidaturas. Procura superou a oferta, com 1,2 alunos a disputar cada vaga aberta.

De dia para dia a bater máximos, a 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior fechou, ontem à noite, com 62 675 candidaturas, o valor mais alto desde 1997. Com uma média diária de 3687 candidaturas, num concurso encurtado no tempo devido à pandemia, a procura superou a oferta, com 1,2 candidatos por vaga.

A expectativa é, por isso, enorme para o dia 28 de setembro, quando serão divulgados os resultados. Com o aumento tanto das classificações dos exames nacionais como do número de candidatos a colocar sobre forte pressão as médias de acesso. A hipótese de alunos com médias superiores a 17 valores não entrarem na sua primeira opção joga-se, ainda, no campo das probabilidades. Mas há fatores a ponderar.