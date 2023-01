Carros sem seguro contra cheias à venda na Internet

Desde as cheias, proliferam nos anúncios online e estima-se que haja centenas no mercado.

Os anúncios com veículos usados estragados pelas cheias são cada vez mais. Têm surgido às dezenas nas últimas semanas, em plataformas de comércio eletrónico, com preços de saldo que convidam os compradores a dar um tiro no escuro e a investir em automóveis sem condições para circular. Após tentativas falhadas de reparação ou de venda junto das oficinas, e perante a falta generalizada de cobertura dos seguros para estes fenómenos, os anúncios online poderão chegar às centenas.

O Automóvel Club de Portugal (ACP) alerta para "negócios que, à primeira vista, parecem um achado pelos preços apresentados, mas que podem tornar-se um pesadelo, já que a maioria não está em condições de circular". Ao JN, Bruno Gomes, diretor de serviços técnicos do ACP, disse ter identificado "dezenas de anúncios", como no OLX, onde os carros inundados pelas cheias são apresentados como tal e surgem nas fotos cheios de lama. Mesmo assim, "é vender gato por lebre", garante, por "induzir em erro o consumidor".