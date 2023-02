Casas subarrendadas pelo Estado vão ser sorteadas

O primeiro-ministro afirmou, esta quinta-feira à noite, que as casas arrendadas pelos privados ao Estado, e que depois serão subarrendadas, vão ser sujeitas a sorteio para as famílias que concorram ao concurso. Além da habitação, António Costa diz não estar convencido com o exemplo seguido por Espanha de isentar o IVA dos produtos essenciais.

O chefe de Governo disse, em entrevista à TVI, que espera que a medida "entre em vigor" ainda este ano, referindo-se à utilização de imóveis devolutos para o mercado de arrendamento. "Há muitas casas que estão desocupadas, segundo o Instituto Nacional de Estatística. O universo destas casas são de várias tipologias", disse.

António Costa acredita que a proposta do Governo trará "confiança" aos senhorios para colocar as casas no mercado de arrendamento. "O Estado arrenda e subarrenda", clarificando que a atribuição das habitações às famílias será feita através de sorteio.

Quem arrendar a casa voluntariamente ao Estado terá benefícios fiscais em sede de IRS e quem vender ao Estado terá isenção de mais-valias. O primeiro-ministro esclareceu que as obras feitas em casas devolutas serão depois descontadas da renda, que será encaminhada do Estado para os senhorios. Os proprietários vão receber a "casa valorizada", afirmou.

Professores: impacto de milhões com reposição do tempo integral

Sobre o tema da inflação, António Costa disse não estar "convencido" com a opção de isentar os bens essenciais de IVA, como já acontece em Espanha. "A redução imediata do IVA foi rapidamente compensada pelas margens de comercialização", disse o chefe de Governo, em relação ao país vizinho. No entanto, "nada está fora da equação", garantiu.

A greve ininterrupta dos professores não foi esquecida, com o primeiro-ministro a afirmar que a reposição do tempo integral de serviço dos docentes teria um impacto de "1300 milhões de euros de despesa permanente todos os anos", caso o Governo fizesse o mesmo com todas as "outras carreiras". "Desde 2018 que pusemos o relógio a contar [tempo de serviço] e nunca mais congelamos", apontou.

"O Governo não é insensível. O congelamento das carreiras não impactou da mesma forma toda a gente. Sabemos que houve pessoas em que o congelamento aconteceu numa fase muito precoce da carreira, que estão muito atrasados [progressão da carreira] e que terão dificuldades em atingir uma patamar mais aceitável", referiu Costa.

Questionado sobre o comentário do ex-presidente da República Cavaco Silva, de que Portugal está "numa situação política muito perigosa", o primeiro-ministro respondeu que a preocupação deveria ser da direita democrática. "Com o Chega, não há qualquer colaboração da nossa parte. Não somos nós que temos uma coligação com a extrema-direita nos Açores", referindo-se ao PSD.