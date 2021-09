Catarina Martins assume mau resultado do BE e destaca má notícia em Lisboa

JN/Agências Hoje às 18:41 Facebook

Twitter

Partilhar

A coordenadora do BE, Catarina Martins, assumiu que o partido "teve um mau resultado nas eleições autárquicas" de domingo, destacando ainda a "má notícia" de a direita ter vencido a Câmara de Lisboa, com quem recusa qualquer coligação.

Catarina Martins deu, esta segunda-feira, uma conferência de imprensa para fazer o rescaldo eleitoral na sede do partido, em Lisboa, depois da reunião do Secretariado Nacional e antes da reunião da Comissão Política, que se reúne esta noite, anunciando ainda uma reunião da Mesa Nacional para analisar os resultados destas eleições.

O Bloco de Esquerda nestas eleições autárquicas teve um mau resultado

"O Bloco de Esquerda nestas eleições autárquicas teve um mau resultado. Não aumentámos o número de votos ou de eleitos e conseguimos manter quatro em cada cinco votos o que determinou a perda de vereadores em cenários de polarização em disputas autárquicas", assumiu.

Na perspetiva da líder do BE, houve outra "má notícia nesta noite eleitoral" que foi a vitória da direita na Câmara de Lisboa.

"O Bloco conseguiu eleger Beatriz Dias e manter o lugar na vereação, mas o PS o perdeu milhares de votos para a direita. A esta perda não serão indiferentes os problemas próprios do PS em Lisboa, nos últimos meses, mas é também de considerar que a instrumentalização de fundos e políticas públicas na campanha nacional autárquica tenha tido resultados opostos ao que o PS nacional esperava", apontou.

PUB

Lamentando e assumindo os maus resultados, Catarina Martins fez questão de saudar e sublinhar alguns que considerou positivos, como a eleição em Lisboa, em Almada, a estreia no Porto, bem como o lugar alcançado em Oeiras, em coligação com o Livre e o Volt.