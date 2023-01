Cativações das Finanças põem travão a inspeções de saúde no terreno

Inspetor-geral determinou em setembro a suspensão temporária das deslocações ou estadias que impliquem despesa. Aposta nas videoconferências é para manter neste ano.

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) está a privilegiar ações inspetivas à distância, apesar da relutância dos inspetores que identificaram vários riscos nesta forma de trabalhar. A decisão está relacionada com as dificuldades financeiras daquela entidade, tutelada pelo Ministério da Saúde, mas cujo orçamento tem sido, ano após ano, alvo de cativações por parte das Finanças.

Em setembro passado, o inspetor-geral da IGAS, Carlos Caeiro Carapeto, comunicou aos trabalhadores que, perante a situação financeira da instituição, decorrente das cativações orçamentais, ficava "temporariamente suspensa toda e qualquer deslocação ou estadia que implique despesa, realizada no âmbito profissional". Informou ainda que o serviço externo só seria autorizado para a zona de Lisboa, se realizado em viatura da IGAS. A informação consta de um processo a que o JN teve acesso, com despacho do inspetor-geral datado de dezembro de 2022.