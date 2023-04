Centenas marcham em Lisboa pela proteção constitucional dos animais

Várias centenas de pessoas concentraram-se, este sábado, junto à praça de touros do Campo Pequeno, em Lisboa, para a 20.ª Marcha Animal. A inclusão dos direitos dos animais na Constituição é uma das principais reivindicações.

A marcha, que termina em frente ao Parlamento, arrancou do Campo Pequeno por volta das 16 horas. Algumas das palavras de ordem mais entoadas são "Tourada é tortura, não é arte nem cultura", "Sofrimento não é divertimento", "Proteção na Constituição" ou "A nossa luta é todo o dia, os animais não são mercadoria".

Entre os manifestantes - de várias idades, desde estudantes a cidadãos séniores, e alguns acompanhados dos seus animais de estimação -, sobressaíam cartazes onde se liam frases como "Seja vegan", "Os animais não votam, nós votamos por eles" ou "Abandono é crime". Um homem, com a máscara de um focinho de porco, empunhava uma bandeira negra com as frases "Animal liberation - Human liberation" [Libertação animal - Libertação humana].

Também havia quem empunhasse um cartaz com a frase "Especismo não", dando voz à tese de que seres humanos e animais estão ao mesmo nível. Um ativista estrangeiro, com uma t-shirt da PETA (associação internacional de defesa dos animais) exibia um cartaz no qual estava escrito, em inglês: "Se achas que os ativistas pelos animais fazem muito barulho, espera até ouvires os gritos vindos do matadouro".

A líder do BE, Catarina Martins, presente na marcha, lembrou que Portugal vive um processo de revisão constitucional, considerando que a inscrição dos direitos dos animais na lei fundamental do país seria um "passo civilizacional muito importante". O PAN, o PEV e o Volt também estiveram representados.

A nível de associações, marcam presença organizações como a Animal ou a União Zoófila. Também se viram algumas t-shirts do IRA.