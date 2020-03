Centro Hospitalar Tondela-Viseu suspende iniciativas públicas

Sandra Freitas Hoje às 17:45 Facebook

O Centro Hospitalar Tondela-Viseu suspendeu eventos e iniciativas públicas, realizadas no auditório do hospital, na sequência do Plano de Contingência destinado a travar a disseminação do Covid-19.

Uma sessão de esclarecimento sobre violência doméstica, marcada para dia 8 de março, no Dia internacional da Mulher, foi, assim, cancelada.

Também foi adiado um encontro de assistentes operacionais, promovido pela departamento de Educação Permanente e do Serviço Consulta Externa, que estava marcado para dia 14, no auditório do centro hospitalar.