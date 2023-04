CES suspende Boaventura de Sousa Santos enquanto decorre investigação independente

O Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra suspendeu Boaventura de Sousa Santos e Bruno Sena Martins, ambos acusados por três investigadoras de alegadas práticas de assédio sexual na instituição.

A instituição, que "está a constituir uma comissão independente para averiguação das ocorrências", aponta que se demarca "de todas as posições assumidas publicamente por Boaventura de Sousa Santos e Bruno Sena Martins, nomeadamente no que respeita à intenção de avançar judicialmente contra as autoras do capítulo do livro 'Conduta Sexual Imprópria na Academia'", publicado na editora académica Routledge a 31 de março.

Em comunicado, a instituição diz, contudo, respeitar o "direito de resposta individual" de Boaventura de Sousa Santos e de Bruno Sena Martins. Os dois negaram as acusações das três investigadoras. Boaventura de Sousa Santos anunciou, inclusive, em carta aberta aos investigadores do CES, que iria apresentar queixa-crime contra as autoras.

Na terça-feira, soube-se que três investigadoras, de nacionalidades belga, portuguesa e norte-americana, denunciaram condutas sexuais inapropriadas numa instituição académica. As autoras descreveram as situações de assédio sexual num livro internacional, publicado a 31 de março, na editora académica Routledge.

Por ser a única instituição em comum no percurso das três mulheres, foi facilmente percetível que os casos ocorreram no CES da Universidade de Coimbra. Apesar de não referirem nomes, as descrições dos alegados autores do assédio são atribuíveis a Boaventura de Sousa Santos, diretor emérito do CES, e ao investigador Bruno Sena Martins.

O CES anunciou, depois de se saber da polémica, que iria iniciar uma investigação. A instituição garante, esta sexta-feira em comunicado, que a Provedoria (criada em 2021) "recebeu duas queixas, nenhuma delas por assédio moral ou sexual". A nota divulgada foi escrita pela direção e a presidência do conselho científico do CES, que acrescenta não ter "conhecimento de tentativas de averiguação ou ocultação de eventuais condutas inadequadas que tenham ocorrido no passado".