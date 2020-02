Chineses recusados pela Islândia e Haiti aterram em Lisboa

Nuno Miguel Ropio Hoje às 19:56 Facebook

Onze passageiros de um voo privado proveniente da China, um deles alegadamente de Wuhan, epicentro do coronavírus, terão sido rejeitados pela Islândia e Haiti. Aterraram então nos Açores. Alguns deles terão conseguido entrar num voo da Sata e chegam a Lisboa às 21.40 horas. A ANA remeteu esclarecimentos para a Direção Regional de Saúde dos Açores, que garante a "inexistência de risco relacionado" com essas pessoas mas não explica os motivos para que o voo tenha sido rejeitado em outras paragens.

As autoridades portuguesas terão permitido a aterragem nos Açores de um voo que terá percorrido mais de meio mundo, com onze cidadãos chineses, descreveu um piloto português na empresa Hi Fly, numa rede social, e confirmado por fontes próximas do aeroporto de Ponta Delgada ao JN.

Alegadamente, na Islândia, que era parte do destino dos passageiros, apenas foi permitido o abastecimento da pequena aeronave, fretada para voos privados. O Haiti foi uma segunda hipótese, onde também só foi abastecido o voo. Nesses dois pousos os passageiros terão dormido dentro da aeronave.

Antes de chegar à Europa, a aeronave passou pelo Japão e, antes de rumar à Islândia, ainda pousou em Paris.

O JN questionou a ANA Aeroportos, pelo episódio em Ponta Delgada, que garantiu que "não obstante o Haiti não constituir uma origem de risco, foi contactada a Autoridade de Saúde que confirmou que, a menos que fossem reportados pela tripulação qualquer sintoma suspeito, não havia qualquer razão para impedir o desembarque ou a implementação de quaisquer medidas cautelares".

A empresa remeteu ainda para a Direção Geral da Saúde (DGS), e para a sua congénere regional, explicações sobre o caso.

Segundo a Direção de Saúde dos Açores, os passageiros "não tiveram qualquer contacto com pessoas suspeitas de infeção por coronavírus e nenhum apresenta qualquer sinal ou sintoma de doença".

"Como tal, não existem critérios clínicos e epidemiológicos para casos suspeitos", referiu a autoridade de saúde açoriana num comunicado.

"Mesmo sem serem considerados casos suspeitos e sem restrições de entrada e/ou circulação, ao nível do quadro legislativo nacional, a situação foi avaliada pela Autoridade de Saúde concelhia e regional, tendo os passageiros sido observados de forma preventiva", explica, acrescentando que "não houve necessidade de qualquer precaução especial para proteção da saúde pública", tendo em conta que os passageiros terão informado as autoridades locais que saíram de Hong Kong há 15 dias - e o período janela de incubação do coronavírus é de 14.

Uma parte dos passageiros terá ficado em Ponta Delgada, alojada num hotel local, e uma outra parte alegadamente embarcou no voo Sata 4012. Neste voo da companhia área açoriana estão 154 passageiros e oito tripulantes.

Refere o piloto Jorge Estevez, no seu perfil no Facebook, que o objetivo do grupo de passageiros vindos de Hong Kong era assistir à aurora boreal na Islândia, integrado num pacote turístico, mas terão sido impedidos de desembarcar. Rumaram então ao mar do caribe, onde se depararam alegadamente também com um travão das autoridades locais.