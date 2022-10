Chuva, trovoada, vento forte e agitação marítima até domingo

JN/Agências Hoje às 16:50 Facebook

Uma depressão com a denominação Beatrice, que afeta Portugal continental desde a última madrugada, deverá permanecer no território até ao final de domingo com chuva, trovoada e vento forte, adiantou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Os efeitos desta depressão estão a ser sentidos em Portugal continental desde a madrugada deste sábado, dia 22, persistindo pelo menos até ao final do dia 23. Na circulação desta depressão é transportada uma massa de ar tropical, com elevado conteúdo de humidade", explica o IPMA em comunicado, explicando que o nome Beatrice foi atribuído pela Agência Estatal de Meteorologia de Espanha (AEMET).

Segundo o Instituto, prevê-se para hoje e domingo "a ocorrência de precipitação por vezes forte e persistente, que pode ser acompanhada de trovoada, e vento forte no litoral e terras altas nos dias, com rajadas que podem atingir até 80 km/h no litoral Norte e Centro, e até 95 km/h nas terras altas".

O IPMA refere ainda que se espera "também um aumento significativo da agitação marítima no litoral oeste a partir da tarde do dia 22, com ondas de sudoeste entre 4 e 5 metros, sendo esperadas ondas entre 5 e 6 metros no litoral a Norte do Cabo Mondego na madrugada e manhã do dia 23".

O mau tempo motivou o registo de cerca de 150 ocorrências, sobretudo inundações, no distrito de Lisboa pela Proteção Civil e pelos Sapadores da capital entre as 00:00 e as 12:00 de hoje.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse à Lusa que foram registadas 180 ocorrências naquele período em Portugal continental, a maioria "inundações e quedas de árvores", sendo Lisboa, que esteve sob aviso meteorológico laranja por mais de duas horas, o distrito mais afetado, com 101 ocorrências.

No segundo distrito mais afetado, Setúbal, foram registadas 14.

O distrito de Lisboa esteve sob aviso laranja (o segundo mais grave, entre três níveis, e que indica situação meteorológica de risco moderado) entre as 09:40 e as 12:00 de hoje por precipitação, devido a períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes.

Dezassete distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo vai estar em vigor entre as 09:00 de hoje e as 18:00 de domingo para a maioria destes 17 distritos.

Bragança, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga são as áreas com aviso amarelo para precipitação e alguns destes distritos (de Lisboa, inclusive, para norte) também estão abrangidos por avisos do mesmo nível relativos a agitação marítima, em diferentes períodos, a partir da tarde de hoje e durante o dia de domingo.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.