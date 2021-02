Inês Schreck Hoje às 08:23 Facebook

Há mais de cinco mil doentes oncológicos à espera de cirurgia. Ministra anuncia plano para acelerar recuperação da atividade.

Há neste momento mais de cinco mil doentes oncológicos em lista de espera para cirurgia, um volume que resulta em boa parte da suspensão da atividade programada nos hospitais para dar resposta aos internamentos por covid-19. A ministra da Saúde anunciou ontem que está a ser preparado um plano para acelerar as cirurgias ao cancro, que passará pela concentração desta atividade em hospitais regionais.

Dos mais de cinco mil utentes inscritos para cirurgia oncológica, cerca de 30% pertencem aos IPO, cuja atividade nunca parou durante as várias fases da pandemia, referiu Marta Temido, acrescentando que as regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve são as que têm mais inscritos para lá dos tempos máximos de resposta garantida.