Cinco mortos em Lisboa e 246 novos infetados por covid-19 em Portugal

Cinco pessoas, todas de Lisboa, morrram nas últimas 24 horas em Portugal, vítimas de covid-19. Há mais 246 infetados, para um total de 48636.

Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, revelado este domingo, foram registados cinco óbitos, todos em Lisboa, nas últimas 24 horas em Portugal (mais três que no sábado), elevando para 1689 o total de vítimas mortais da covid-19.

Com mais 246 novos casos (menos 67 que no sábado), 48636 pessoas já foram infetadas com a doença em Portugal desde o início da pandemia, a 2 de março.

Com 214 das 246 novas infeções, a Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT) acumulou 87% dos casos de covid-19 referenciados nas últimas 24 horas, elevando para 24621 o total de doentes desde o início da pandemia.

A Região Norte (RN), a segunda mais afetada pela pandemia, somou mais 10 casos, para um acumulado de 18338. O número de vítimas mortais, 827, não sofre alterações pelo terceiro dia consecutivo.

Na Região Centro, foram notificados três novos casos nas últimas 24 horas, para um acumulado de 4357. O número de vítimas mortais mantém-se estacionário há vários dias, nos 251 óbitos.

O Alentejo somou também três novas infeções, para um total de 630, mantendo o mesmo número de vítimas, 19. No Algarve foi assinalada uma subida no número de caos de 780 para 790 (mais 10), mantendo-se os mesmo 15 mortos registados há mais de um mês.

O número de vítimas mortais é o mesmo nos Açores, inalterado também há mais de um mês, mas nas últimas 24 horas o arquipélago açoriano registou mais cinco casos, a maior subida num só dia, desde os seis registos de 13 de abril.

A Madeira, que não tem qualquer vítima mortal associada à covid-19, registou mais dois casos nas últimas 24 horas, para um total de 102 infetados desde o início da pandemia.

Há menos 13 pessoas hospitalizadas, com o total a baixar de 452 paras 439. Há menos quatro pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos - são agora 61, em vez das 65 de sábado.