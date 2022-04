Com Ribau de fora, Montenegro e Moreira da Silva avançam para o PSD

Hermana Cruz Hoje às 18:33 Facebook

José Ribau Esteves saiu da corrida pela sucessão de Rui Rio, admitindo não ter reunido os apoios necessários e recusando apoiar Luís Montenegro, que apresenta quarta-feira a sua candidatura. O autarca de Aveiro prefere Jorge Moreira da Silva, que avança dia 14, ou Pedro Rodrigues, que ainda não anunciou a decisão. Mas Miguel Pinto Luz também pode ir a jogo.

Ribau Esteves tinha anunciado, em fevereiro, que ponderava candidatar-se à liderança do PSD. Mas, esta segunda-feira, recuou, alegando que "é preciso mais tempo" para se criar "uma alternativa forte dentro do PSD". Admitiu que não conseguiu os apoios necessários para "estruturar uma equipa de combate para ganhar as eleições diretas". "Não me interessam disputas para marcar posição e para ser notícia", sublinhou o autarca.

Considerando que o PSD precisa de mudanças profundas, Ribau Esteves assumiu não ver em Luís Montenegro essa capacidade. Aliás, dirigiu duras críticas ao ex-líder parlamentar, que anunciou, há uma semana, que pretende repetir uma candidatura à liderança, depois de ter perdido para Rui Rio, em 2020, as primeiras diretas com segunda volta no partido.