Combate a incêndios florestais tem mais um milhar de operacionais

Mais de 9 600 operacionais vão entrar, no próximo domingo, no segundo nível de empenhamento de forças do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECI) deste ano, o que representa um aumento em mais de um milhar, comparado com o previsto na Diretiva Nacional de 2021, segundo o documento que está a ser discutido, na tarde desta quarta-feira, na Comissão Nacional de Proteção Civil (CNPC).

De acordo com o documento a que o JN teve acesso, o DECIR 2022 prevê o empenhamento, entre 15 e 31 de maio, de um total de 9 605 elementos, mais 1 068 do que os 8 537 previstos da diretiva homóloga do ano passado, bem como até 2 049 veículos, ou seja, mais 469 do que os 1 940 de 2021.

Nos restantes níveis de empenhamento, há também um aumento expressivo de forças, atingindo o máximo de 12 892 operacionais nos meses de julho, agosto e setembro, o que representa um aumento em 834 operacionais. O número de viaturas regista também um acréscimo, passando de 2 656 em 2021 para 2 815 neste ano.