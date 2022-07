Compra conjunta da UE atira chegada dos Canadair para 2026

Negociações sobre contrato com empresa canadiana vão decorrer no final da época de fogos na Europa.

Só daqui a quatro anos é que Portugal poderá ter dois aviões anfíbios pesados de combate aos incêndios. As negociações entre Bruxelas e o fabricante canadiano e o tempo de produção deverão atrasar a chegada dos Canadair para o final de 2025 ou o início de 2026. A 14 de julho, a secretária de Estado Patrícia Gaspar afirmou que o Governo tentaria que as aeronaves estivessem disponíveis ainda em 2024/2025.

A compra conjunta de 12 Canadair para seis estados-membros vai reforçar a frota do rescEU, o programa da Comissão Europeia que fortalece a reserva do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. As últimas encomendas ficam prontas em 2029.