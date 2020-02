Primeiro caso de português infetado com o novo coronavírus

Joana Amorim, Tiago Rodrigues Hoje às 18:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 41 anos isolado no cruzeiro Diamond Princess, no Japão, estará infetado com o Covid-19, segundo a mulher do próprio. Autoridades e Governo aguardam confirmação.

O português chama-se Adriano Luís Maranhão, é natural da Nazaré e, segundo a sua mulher, Emmanuelle Maranhão, exerce funções de canalizador do navio há cinco anos. O homem está no cruzeiro desde 13 de dezembro e foi testado na quinta-feira, tendo sido colocado numa cabine em isolamento há cerca de oito horas. O casal tem três filhos menores.

A comprovar-se o resultado positivo, este será o primeiro caso diagnosticado de um português com Covid-19.

As autoridades portuguesas, no entanto, ainda desconhecem o resultado das análises realizadas. Fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros garante ao JN que o Governo não tem, até ao momento, qualquer confirmação do referido caso. "Não temos ainda informação da parte das autoridades japonesas de que haja alguma caso confirmado de infeção com coronavírus entre os tripulantes portugueses do navio Diamond Princess".

O gabinete do ministro Augusto Santos Silva faz ainda saber estar "em contacto com as autoridades japonesas", através da Embaixada em Tóquio, bem como a acompanhar "a evolução dos resultados dos testes que vão sendo realizados, assim como com os tripulantes portugueses e respetivas famílias".

A diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, afirmara já à Lusa estar à espera de confirmação oficial, tendo admitido ter recebido informação do Japão na sexta-feira à noite a informar que a tripulação do navio tinha começado a ser testada no dia 20.

"Estamos à espera de informação. Como é de noite agora no Japão, calculo que amanhã tenhamos informação concreta sobre os resultados", afirmou.

Na quinta-feira, um homem de 87 anos e uma mulher de 84, ambos de nacionalidade japonesa e já com problemas de saúde, foram as primeiras vítimas do coronavírus Covid-19 entre os 621 passageiros do Diamond Princess até agora contagiados.

Pelo menos 109 pessoas morreram nas últimas 24 horas na China devido ao coronavírus, elevando para 2345 o número de vítimas mortais da doenças, anunciou este sábado a Comissão de Saúde do país.

As autoridades chinesas indicaram que até à meia-noite (16 horas de sexta-feira em Portugal) tinham sido registados 397 novos casos da doença para um total de 76.288 casos.

Das 109 mortes, 106 ocorreram na província chinesa de Hubei, centro da epidemia, onde foram identificados 366 dos 397 novos casos da doença no país, acrescentaram.

As restantes três mortes registaram-se nas províncias ou regiões administrativas de Hebei, Xangai e Xinjiang.

A Comissão de Saúde da China sublinhou que 20.659 doentes recuperaram já da doença.

Além de 2345 mortos na China continental, morreram quatro pessoas no Irão, três no Japão, duas na região chinesa de Hong Kong, duas na Coreia do Sul, uma nas Filipinas, uma em França, uma em Taiwan e duas em Itália.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.