Conheça o parecer da DGS para a Festa do Avante

A Direção-Geral da Saúde revelou, esta segunda-feira, o parecer técnico para a Festa do Avante!, após críticas do presidente da República sobre o desconhecimento das regras sanitárias para o evento.

As regras a implementar durante a realização do evento que marca a reentrada política do PCP após as férias de verão, entre 4 e 6 de setembro, no Seixal, são divulgadas publicamente "tendo em conta aquilo que é o interesse público e a tranquilidade social" que os tempos de pandemia exigem, justificou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, na conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal.

Veja aqui o Parecer Técnico da Direção-Geral da Saúde sobre a Festa do Avante!