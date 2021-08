Conhecer a raia de autocaravana e "ganhar" uma bike

Glória Lopes Hoje às 13:51 Facebook

Projeto transfronteiriço no interior transmontano envolve 33 localidades, onde estão a surgir parques para casas sobre rodas e bicicletas elétricas para visitar as localidades.

Para facilitar a mobilidade aos visitantes que fazem turismo nos municípios do Interior transmontano, o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) Duero-Douro está a dinamizar o projeto Raia Norte Bikes, uma espécie de rede ambiental de ciclismo e autocaravanismo, que envolve 14 localidades portuguesas e 19 espanholas. Em duas semanas de funcionamento do serviço, mais de 300 pessoas inscreveram-se na plataforma da rede de aluguer de bicicletas elétricas, lançada na quinta-feira em Mogadouro. "Os nossos veículos já percorreram mais de 4000 quilómetros", adiantou José Luís Pascual, diretor do AECT Duero - Douro.