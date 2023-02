Constitucional valida lei das ordens profissionais

O plenário do Tribunal Constitucional (TC) validou, por unanimidade, as alterações feitas à lei que rege as ordens profissionais. O presidente do TC, João Caupers, justificou que aquele tribunal "não considerou desrespeitados quaisquer princípios ou normais constitucionais".

A alteração à lei que regula a criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais foi enviada pelo presidente da República para o Tribunal Constitucional a 1 de fevereiro.

O diploma da Assembleia da República suscitou dúvidas ao chefe de Estado no que diz respeito aos princípios da igualdade e proporcionalidade, da garantia do exercício de direitos políticos, da autorregulação e da democraticidade das associações profissionais, "todos previstos na Constituição da República Portuguesa", referiu Marcelo Rebelo de Sousa, na altura.

Agora, os juízes do Palácio Ratton entenderam que esses princípios não são postos em causa pelo diploma. "Ponderadas devidamente as disposições submetidas à sua fiscalização, o Tribunal não considerou desrespeitados quaisquer princípios ou normas constitucionais, não se pronunciando consequentemente no sentido da inconstitucionalidade de nenhuma das disposições fiscalizadas", justificou João Caupers.

O teor do acórdão foi aprovado por unanimidade pelo plenário do Tribunal Constitucional, ainda que sobre dois artigos a decisão não tenha sido unânime, dado que houve um voto de vencido para cada um deles.

Entre as principais alterações à lei está a avaliação final do estágio profissional que passa a ser feita por um júri independente com elementos externos à atividade profissional em causa, a criação de um órgão profissional com elementos externos à profissão, a criação de um órgão de supervisão que exerce funções de controlo dos profissionais das classes, o estabelecimento de um impedimento de acumulação de funções nas ordens e nos cargos dirigentes da função pública, bem como a criação de um provedor externo à profissão em cada ordem.