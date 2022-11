COP27: Costa diz que Portugal "não perde de vista os seus compromissos"

Inês Malhado Hoje às 11:30 Facebook

Twitter

Partilhar

António Costa garante que, apesar de ambiciosas, Portugal tem conseguido cumprir metas no combate ao aquecimento global, e até antecipá-las. O primeiro-ministro discursa na 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), a decorrer na cidade egípcia de Sharm El-Sheikh, até 18 de novembro.

"Portugal não perde de vista os seus compromissos. As nossas metas são ambiciosas, mas temos conseguido cumpri-las e até antecipá-las", declarou António Costa, na sessão plenária, esta terça-feira. Sublinhado que a transição energética justa "pode ser sinónimo de crescimento e prosperidade económica".

"Não podemos recuar nos nossos compromissos", advertiu o primeiro-ministro, perante os mais de 100 chefes de Estado e de Governo presentes na COP27, deixando o imperativo moral: "como líderes, devemos a transição às nossas populações, ao resto do Mundo e às gerações futuras".

PUB

O primeiro-ministro defende que a guerra na Ucrânia, com a crise energética decorrente das sanções ao abastecimento de gás russo e a escalada de preços da energia, é prova do "quão necessário é acelerar a transição energética e diminuir a dependência dos combustíveis fósseis".

"Portugal, que há mais de 15 anos iniciou a aposta nas energias renováveis, é um exemplo de como investir na transição nos garante que somos menos dependentes e mais seguros do ponto de vista energético", defende. De acordo com o primeiro-ministro, as renováveis representam já cerca de 60% da eletricidade consumida. "O nosso objetivo é crescer para os 80% até 2026", sublinha.

Costa garante que Portugal irá reforçar o objetivo de atingir a neutralidade carbónica até 2050, antecipando-a para 2045, como já tinha avançado, esta segunda-feira. Esta é uma das novas medidas resultantes da Lei Bases do Clima, em vigor desde fevereiro de 2022.

O líder do executivo português diz que, desde a COP26, em Glasgow, se antecipou em dois anos o encerramento das últimas centrais termoelétricas a carvão, que deixaram de funcionar em 2021. Portugal tem também a "ambição de passar de importados de energia fóssil a exportadores de energia verde". Costa relembra o recente acordo com Espanha e França para a criação de um corredor verde para servir o centro e o norte da Europa, tema que discutiu, esta manhã, numa mesa-redonda intitulada "Investindo no Futuro da Energia: Hidrogénio Verde".

Terminam assim os dois dias de presença António Costa na COP27. O primeiro-ministro estará de regresso a Lisboa ainda esta noite. Já o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, testou positivo à covid-19, mas está prevista a sua presença na cimeira durante a próxima semana, no Egito.