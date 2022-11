Ministro do Ambiente testa positivo à covid-19 e falha abertura da COP27

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, testou positivo à covid-19 e falhou a abertura da COP27, Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que se realizou esta segunda-feira no Egito.

O governante poderá ainda participar na cimeira do clima, já que o evento se realiza até 18 de novembro. Está prevista a presença do ministro do Ambiente na próxima semana, no Egito.

Fonte do Ministério da Ambiente adianta que o governante testou positivo à covid-19 na madrugada de sexta-feira para sábado.

Apesar de não haver qualquer obrigatoriedade ao isolamento de infetados em Portugal, Duarte Cordeiro preferiu ficar em casa por precaução.

O ministro do Ambiente tem também uma audição marcada, por requerimento do PS, na Assembleia da República, na quinta-feira, sobre "as discussões e conclusões do Conselho de Energia de 25 de outubro 2022".

O primeiro-ministro António Costa cumpriu, esta segunda-feira, um dos dois dias de participação na COP27, onde já esteve numa mesa-redonda sobre "Transição Justa".

A intervenção do chefe de Governo português na cimeira está prevista para a tarde de terça-feira, mas antes vai estar numa mesa-redonda intitulada "Investindo no Futuro da Energia: Hidrogénio Verde".