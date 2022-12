Costa anuncia apoio extraordinário de 240 euros para famílias vulneráveis

JN Hoje às 11:12 Facebook

António Costa anunciou, nesta quarta-feira, que será paga até ao final do ano uma prestação extraordinária de 240 euros, a famílias mais vulneráveis.

O montante, que será entregue a cerca de um milhão de famílias, começará a ser pago no dia 23 dezembro, pelas vias normais da Segurança Social. Este apoio abrangerá as mesmas pessoas que foram contempladas com dois apoios extraordinários de 60 euros, no início do primeiro e do segundo semestre, segundo revela a revista "Visão", a quem António Costa concedeu uma entrevista.

Serão tidas em conta as famílias que têm tarifa social de energia e que recebem prestações mínimas, como o complemento solidário para idosos, o rendimento social de inserção, a pensão social de invalidez, o complemento da prestação social para a inclusão, a pensão social de velhice e o subsídio social de desemprego.