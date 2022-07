Costa cancela visita a Moçambique por causa dos incêndios

R. S. Hoje às 21:10 Facebook

Face ao agravamento do risco de incêndio decorrente das previsões meteorológicas para os próximos dias, e que levou o Governo a declarar situação de contingência, o primeiro-ministro cancelou a visita oficial a Moçambique.

"Face às previsões meteorológicas que indicam um agravamento muito sério do risco de incêndio rural nos próximos dias, especialmente entre domingo e quarta-feira, o primeiro-ministro cancelou a visita oficial a Moçambique, prevista para os próximos dias 11 e 12 de julho, de modo a estar permanentemente disponível no país", informou o gabinete do chefe de Governo em comunicado divulgado ao início da noite.

A nota adianta que António Costa contactou telefonicamente o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, explicando a situação e que os "ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países agendarão nova data com a maior brevidade possível".

O anúncio surge apenas momentos depois de o ministro da Administração Interna ter feito saber que Portugal vai entrar em situação de contingência na segunda-feira, face ao aumento do risco de incêndio.

"Os ministros da Administração Interna, Defesa Nacional, Ambiente e Alterações Climáticas, Agricultura e Alimentação e da Saúde decidiram avançar com a declaração da situação de contingência, que vigorará entre os dias 11 e 15 de julho. Isto significa que temos condições de cariz preventivo para podermos ativar automaticamente e preventivamente todos os planos de emergência e proteção civil em todos os níveis territoriais", disse José Luís Carneiro.