Costa e Pedro Nuno Santos ausentes do Conselho de Ministros

António Costa e Pedro Nuno Santos estiveram ausentes, esta quinta-feira, da reunião do Conselho de Ministros. A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, garante que o Governo quer uma solução para o novo aeroporto de Lisboa, que resulte de um "entendimento alargado".

Nem o primeiro-ministro, António Costa, que está a participar na cimeira da Nato em Madrid, nem o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, estiveram presentes, esta manhã de quinta-feira, na reunião do Conselho de Ministros. A ministra de Estado e da Presidência garante que Pedro Nuno Santos foi substituído pelo secretário das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes. No entanto, recusa leituras políticas dessa substituição.

"As substituições dos ministros são muito normais e regulares. Eu própria, há três semanas, fui substituída por um secretário de Estado no Conselho de Ministros. Ocorre quando existe um impedimento. Não faria qualquer leitura dessa substituição", declarou a governante na conferência de Imprensa, após a reunião do Conselho de Ministros.

Apesar das questões dos jornalistas, a socialista recusou comentar o momento político e a comunicação interna do Governo. Ainda assim, deixou claro que está alinhada com a posição de António Costa e que a vontade do Executivo socialista é de que a solução para o novo aeroporto de Lisboa resulte de um entendimento alargado.

"Aquilo que é importante foi comunicado esta manhã [de quinta-feira]. O Governo mantém a intenção de resolver, definitivamente, o problema do aeroporto. Essa solução definitiva passa por um entendimento o mais alargado possível. Se não for possível um entendimento alargado, será necessário decidir", concretizou a ministra, rejeitando fazer mais comentários sobre o tema e sobre a decisão, anunciada por Pedro Nuno Santos, revogada esta manhã de quinta-feira pelo primeiro-ministro.

Pedro Nuno Santos tinha, esta quinta-feira, agenda em Lisboa e no Norte do país. Estava prevista a participação na III Conferência da Promoção Imobiliária, em Monsanto. Ao início da tarde, era esperado na QSP Summit, em Matosinhos, para debater o futuro do aeroporto do Porto.