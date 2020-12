Costa cancela visitas oficiais a São Tomé e Príncipe e Guiné Bissau

Hermana Cruz Hoje às 10:45 Facebook

O primeiro-ministro português cancelou as visitas oficiais a São Tomé e Príncipe e Guiné Bissau, após ter estado em contado com o presidente francês, Emmanuel Macron, que testou positivo para a covid-19. António Costa já fez um teste à covid-19 nesta manhã de quinta-feira.

O primeiro-ministro português deveria ter participado, pelas 10 horas, numa reunião, na Ajuda, sobre o Plano de Vacinação à covid-19. António Costa já não foi, tendo sido substituído pela ministra da Saúde, Marta Temido. A reunião está a ser acompanhada à distância por António Costa.

Segundo fonte do gabinete do primeiro-ministro, António Costa permanecerá em S. Bento, residência oficial do chefe do Governo, em isolamento preventivo, enquanto aguarda por orientações das Autoridades de Saúde.

O primeiro-ministro esteve quarta-feira com o presidente francês, Emmanuel Macron. Esta quinta-feira, soube-se que Macron testou positivo para a covid-19, após ter apresentado os "primeiros sintomas da doença". O Presidente francês "vai continuar a trabalhar" e fará isolamento durante sete dias, assegurando as suas atividades à distância.

Entretanto, António Costa já foi testado nesta manhã de quinta-feira à covid-19. Um teste que já estava marcado por causa de uma deslocação oficial a S. Tomé e Príncipe e à Guiné-Bissau, que se iniciaria sexta-feira e terminaria no domingo.

António Costa resolveu, entretanto, cancelar essa deslocação oficial, que previa encontros marcados com os chefes de Estado e de Governo de S. Tomé e Príncipe e Guiné Bissau.