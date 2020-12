Mudanças no Governo: há dois novos secretários de Estado

JN/Agências Hoje às 16:50 Facebook

O ex-chefe de gabinete do primeiro-ministro Francisco André substitui Teresa Ribeiro como secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação e Rui Martinho vai para as funções de Nuno Russo como secretário de Estado da Agricultura.

De acordo com uma nota publicada esta segunda-feira na página da Presidência da República, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, "aceitou as propostas do primeiro-ministro [António Costa] de exoneração".

"As posses terão lugar, em cerimónia restrita no Palácio de Belém, na terça-feira, pelas 18h00", acrescenta-se na mesma nota.

Teresa Ribeiro foi nomeada, no passado dia 4, representante para a Liberdade dos Media da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), numa reunião que decorreu na Albânia.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros considerou, na altura, que a designação era "o reconhecimento dos méritos de uma carreira profissional dedicada ao serviço público nas áreas dos media e da diplomacia, e também das suas capacidades pessoais para o desempenho de exigentes funções numa posição internacional da maior relevância para a defesa e promoção das liberdades de expressão e dos media".

Já António Costa considerou que a nomeação de Teresa Ribeiro se tratou de "uma notícia gratificante, pelo seu reconhecido mérito e por ser a primeira vez que um nacional português ocupa um dos cargos de topo da OSCE". Por sua vez, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que "prestigia Portugal e a política externa portuguesa nas áreas do multilateralismo e da defesa e promoção das liberdades de expressão e dos media".