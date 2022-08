Se houver dúvidas no contrato de Sérgio Figueiredo serão averiguadas, diz Costa

António Costa recusou comentar, esta sexta-feira, a contratação de Sérgio Figueiredo, ex-diretor de Informação da TVI, para consultor do Ministério das Finanças. O primeiro-ministro disse que a contratação por prestação de serviços está prevista na lei e que, caso haja irregularidades, pode ser avaliada pelas instituições competentes.

Durante uma visita a uma creche na Amadora, o primeiro-ministro falou sobre quase tudo, mas recusou comentar a contratação polémica do ex-jornalista Sérgio Figueiredo, que deverá receber cerca de 5800 euros por mês como consultor do Ministério das Finanças. "Compete-me gerir o meu gabinete, não giro o gabinete dos outros membros do Governo", disse Costa, que acrescenta que a contratação por prestação de serviços está prevista na lei. "Se houver dúvidas, as entidades competentes tratarão delas".

Questionado pelos jornalistas sobre o também polémico despacho que condiciona o pagamento de faturas à Endesa de uma validação do secretário de Estado João Galamba, Costa disse que o diploma não é um fator "discriminatório". O chefe de Governo referiu há uma "razão específica" para que as faturas sejam verificadas antes de ser pagas: deve-se à "complexidade" destes documentos. "Qualquer cliente costuma olhar para fatura antes de pagar", disse.

António Costa defendeu que o presidente da Endesa fez afirmações "falsas" quando disse que a fatura da luz iria aumentar 40% ainda durante o mês de agosto, devido ao mecanismo ibérico sobre o preço do gás.

Ainda sobre energia, o apelo do chanceler alemão para que se construa um gasoduto que transporte gás a partir da Península Ibérica, nomeadamente de Portugal, também foi motivo de comentário por parte do primeiro-ministro. Costa referiu que "são cerca de 160 quilómetros entre Celorico da Beira e o ponto da fronteira onde amarramos com a rede espanhola", uma futura infraestrutura que deverá contar com o financiamento da União Europeia, apontou.

Caso não haja acordo com França, que se tem mostrado resistente ao processo, o chefe de Governo adianta que poderá estar em cima da mesa uma "ligação entre Espanha e Itália". "Nem Portugal ou Espanha têm gás natural, mas podem ser portas de entrada", concluiu.