Criadas mais dez equipas de saúde mental

O Governo vai criar dez equipas comunitárias de saúde mental, cinco para a população adulta e cinco para as crianças e jovens, e autorizou a contratação de até 60 profissionais para as integrarem.

Segundo um despacho conjunto dos ministérios das Finanças e da Saúde, publicado esta segunda-feira em Diário da República, estas novas equipas seguem o previsto no Plano de Recuperação e Resiliência e vão integrar um projeto-piloto, iniciado em fevereiro de 2020 com outras dez equipas, para dar respostas de proximidade a pessoas com problemas de saúde mental.

Estas equipas são formadas por médicos psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeiros especialistas em saúde mental e psiquiátrica, técnicos superiores de serviço social, terapeutas ocupacionais e assistentes técnicos. Mediante autorização do Ministério da Saúde, os hospitais onde as equipas vão ser criadas podem iniciar já o processo de contratação, à exceção dos médicos, cujo recrutamento segue um regime próprio.

As novas equipas para os adultos vão ficar na Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, ULS de Castelo Branco, ULS do Norte Alentejano, centros hospitalares do Oeste e Universitário do Algarve. As cinco equipas para crianças e adolescentes são para os centros hospitalares de Trás-os-Montes e Alto Douro, de Leiria, de Setúbal, ULS do Alto Minho e ULS do Baixo Alentejo.