CTT criam serviço para tornar envio de cartas mais fácil e ecológico

Ana Maia Hoje às 16:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Os CTT criaram um novo portal online que pretende facilitar a impressão, envelopagem e envio de cartas, sem necessidade de deslocação a um posto de correios. Este serviço é destinado a empresas.

Com a premissa "Envie correio com a mesma simplicidade que envia um e-mail", os Correios de Portugal (CTT) lançaram um novo portal já disponível para ser utilizado no site dos CTT.

Na prática, este novo portal procura facilitar o envio de correio por parte de empresas, evitando que haja uma deslocação até um posto dos correios para o envio de cartas a clientes ou o envio de outro tipo de documentos.

O envio e tratamento da documentação através do portal E-Carta é muito simples, explicam os CTT. Apenas necessita de enviar o conteúdo da carta e os CTT tratam do resto, engarregando-se da impressão, dos envelopes e do envio das mesmas sem necessidade de deslocação.

Os CTT enumeram várias vantagens para os utilizadores. "O portal está agora mais acessível e intuitivo, trazendo inúmeras vantagens na sua utilização, entre elas: interface mais rápida, sem limites de envios simultâneos, melhoria na experiência do utilizador e maior capacidade de pesquisa."

Sem limite de envios, a plataforma permite consultar todos os envios realizados no último ano, rastrear o correio, definir aprovações de documentos e gerar relatórios de utilização, facilitando todo o processo.

Para além de pretender simplificar o envio de correspondência, os CTT garantem que o envio desta forma reduz a pegada ecológica provocada pelo envio de correio.

PUB

A adesão a esta funcionalidade terá que ser feita a partir de um Gestor de Cliente e a partir de um link com acesso direto à plataforma E-Carta de modo a iniciar a escolha do envio do seu correio.

O serviço tem o custo associado ao envio das cartas.