Depressão e ansiedade levam mais jovens a pedir ajuda ao INEM

Número de ocorrências aumentou 52,8% entre os dez e os 19 anos. Psicólogos chamados por crises de ansiedade, agressões e tentativas de suicídio.

No ano passado, o INEM reencaminhou para o Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC) 20.614 chamadas, das quais 8920 motivaram a intervenção de psicólogos, o que dá uma média de cerca de 25 por dia. Apesar da ligeira diminuição face a 2021 (quando houve 22.142 reencaminhamentos), esta redução não tranquiliza os responsáveis, pois a gravidade dos casos tem piorado, especialmente entre os mais jovens, alerta a responsável pelo CAPIC, Sónia Cunha. Embora não sejam em maior número, é nos mais jovens que os pedidos de ajuda mais têm aumentado: um acréscimo de 52,8% entre os dez e os 19 anos, revela, citando dados até abril, os últimos disponíveis por faixa etária.

Em 2022, as equipas das unidades móveis de intervenção psicológica de emergência, acionadas pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), saíram 1425 vezes para ocorrências, menos sete do que no ano anterior. Em 2020, os psicólogos foram para o terreno 808 vezes e 547 em 2019.