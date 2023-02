Deputados questionam legalidade da proibição das partilhas na Netflix

Medida já vigora mas estarão em causa princípios da Constituição e regras de proteção de dados dos consumidores.

O serviço de streaming de filmes e séries Netflix proibiu desde ontem a partilha gratuita de contas entre utilizadores que não residam na mesma casa. Mas três deputados do Partido Socialista questionam a legalidade do corte, invocando regras da proteção de dados. Também levantam dúvidas sobre a sua constitucionalidade.

Numa pergunta enviada ontem ao Governo de maioria socialista, os deputados Paulo Araújo Correia, Hugo Carvalho e Hugo Oliveira querem saber se o ministro das Infraestruturas, João Galamba, já fez alguma diligência junto da entidade reguladora do setor, ANACOM, para "perceber que procedimentos estão a ser adotados pela mesma, para garantir o integral cumprimento por parte da Netflix da legislação em vigor". Os deputados também pretendem ser esclarecidos sobre as medidas que estão a ser tomadas para "garantir o integral cumprimento por parte da Netflix do direito fundamental à reserva sobre a intimidade da vida privada dos consumidores".