Desconto de dez cêntimos por litro na gasolina em vigor a partir de 10 novembro

Rita Neves Costa Hoje às 13:11, atualizado às 13:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O desconto de 10 cêntimos por litro nos combustíveis, até um limite de 50 litros por mês, vai entrar em vigor a partir de 10 de novembro. A partir do dia 1 de novembro, os interessados podem inscrever-se na plataforma IVAucher. Os cerca de 900 mil utilizadores que já estão inscritos na plataforma vão receber uma comunicação para que usufruam do apoio.

A medida foi aprovada esta quinta-feira em reunião de Conselho de Ministros. O secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais adiantou que, a partir do momento em que cada utilizador usa o cartão bancário na bomba da gasolina, associado ao IVAucher, terá o desconto disponível na conta dois dias depois. Ou seja, a 50 litros de gasolina, por exemplo, correspondem cinco euros. O apoio estará disponível entre novembro deste ano e março de 2022.

Na conferência de Imprensa, após a reunião do Conselho de Ministros, Marta Temido alertou para o "agravamento" dos números da pandemia nas últimas semanas. A ministra da Saúde afirmou que a evolução do vírus acompanha a situação europeia, e apesar de 85,9% da população estar vacinada com as duas doses, há "sinais de preocupação". A situação de alerta no país foi renovada e permanece até 30 de novembro.

Questionada sobre um eventual pico pandémico durante o inverno, Marta Temido disse que Portugal poderá atingir os 1300 novos casos a 7 de novembro, de acordo com previsões do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge (INSA), e se "se mantiver o risco de transmissão". "Sabemos que estamos a crescer", admitiu.