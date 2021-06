Mais de 500 casos de covid-19 em dia com três mortes

R.N.C. Hoje às 14:06, atualizado às 14:38 Facebook

Portugal registou este sábado três mortes e 573 novos casos de covid-19. O dia fica marcado pela descida do número de infeções ativas.

Depois de, no passado sábado, 29 de maio, ter contabilizado 609 casos de infeção por SARS-CoV-2, o país regista hoje 573 infetados. Apesar da subida do número de novas infeções face ao dia anterior, - ontem foram 430 - Portugal registou uma descida nos casos ativos (menos 111). Neste momento, 23 362 pessoas estão com a doença da covid-19 em Portugal.

A região de Lisboa e Vale do Tejo possui mais de metade dos novos casos (334), segue-se o Norte com 120 novos casos, o Centro contabiliza 65 infeções, o Algarve tem mais 16 casos e o Alentejo regista cinco novos infetados. Nas ilhas, os Açores superam as novas infeções (22) face à Madeira (11).

Nos hospitais portugueses há também melhorias, ainda que residuais: há menos duas pessoas internadas (num total de 265) e menos duas nos cuidados intensivos (num total de 51).

Das três vítimas mortais a lamentar este sábado, duas eram da região de Lisboa e Vale do Tejo e uma residia no Centro. Quanto às faixas etárias, duas mulheres tinham entre os 70 e os 79 anos e um homem tinha mais de 80 anos.

O número de recuperados continua também a subir, com 681 pessoas curadas do vírus da SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, em Portugal, 811 640 foram infetadas e conseguiram escapar à doença. Desde esta sexta-feira que 237 pessoas estão a ser vigiadas pelas autoridades de saúde.