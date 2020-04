DGS recomenda uso de "máscaras sociais" em espaços fechados

Sandra Alves Hoje às 12:58, atualizado às 13:05 Facebook

A DGS recomenda à população em geral o uso de máscaras em espaços fechados, como supermercados e transportes. "É uma medida adicional", sublinha a ministra da Saúde.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) divulga, esta segunda-feira, uma norma de recomendação para a população em geral usar máscaras não cirúrgicas em espaços fechados.

Em causa estão as "máscaras sociais, comunitárias, não cirúrgicas", explicou a ministra da Saúde, Marta Temido, na conferência de imprensa diária sobre o boletim epidemiológico da evolução da Covid-19.

Morreram mais 31 pessoas vítimas de Covid-19, nas últimas 24 horas, em Portugal, num total de 535 óbitos, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado, esta segunda-feira, pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Portugal regista agora 16934 casos de infeção, mais 349 do que no ponto da situação apresentado domingo.. Há 277 doentes curados.

A ministra da Saúde, Marta Temido, indicou que 21 das 31 vítimas mortais tinha mais de 80 anos e que a taxa de letalidade subiu para 3,2%. Esta taxa acima de 70 anos é de 11,2%.