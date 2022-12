Direção do Santa Maria demitida, Ana Paula Martins vai dirigir hospital

JN Hoje às 13:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ministério da Saúde demitiu toda a direção do Hospital de Santa Maria. Ana Paula Martins, antiga bastonária dos farmacêuticos, é a escolhida para liderar o maior hospital de Lisboa.

De acordo com a SIC Notícias, que avança as mudanças, a demissão da direção acontece na sequência de muitas queixas, ao longo dos últimos meses, contra a administração do hospital, dando conta de falta de diálogo e inaptidão para gerir o Santa Maria.

A escolha de Ana Paula Martins, que foi bastonária dos farmacêuticos durante seis anos, para liderar a direção do hospital é da responsabilidade do novo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Fernando Araújo.

PUB

Segundo a estação de televisão, Ana Paula Martins, que é militante do PSD e chegou a ser vice-presidente de Rui Rio, já terá escolhido todos os membros que a vão acompanhar na administração, nomeadamente o diretor clínico, que será alguém com ligação à Faculdade de Medicina.