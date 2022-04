Discurso de Santos Silva interrompido por desmaio de funcionário

Sandra Alves Hoje às 11:16, atualizado às 11:41 Facebook

Decorriam alguns minutos do discurso de Augusto Santos Silva, na sessão solene do 25 de Abril, quando um funcionário do Parlamento se sentiu mal e terá perdido momentaneamente os sentidos. Ao que o JN apurou, o funcionário em causa está consciente.

Durante o discurso de Augusto Santos Silva, por ocasião do 48.º aniversário do 25 de Abril, um funcionário do Parlamento que estava no plenário de pé sentiu-se mal e desmaiou, junto ao lugar do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.

O trabalhador em causa bateu com a cabeça num pilar do estrado onde se senta o Governo, tendo feito uma ferida no queixo. Foi de imediato assistido por membros do Governo, nomeadamente o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, que é médico, e depois pelos serviços de saúde da Assembleia da República.

O deputado do PSD, Ricardo Batista Leite, também ele médico de profissão, prestou igualmente serviços de socorro no local.

Em menos de dez minutos, o funcionário foi retirado da sala e a sessão prosseguiu, com o discurso de Augusto Santos Silva.

O funcionário já estará restabelecido, acrescentou a RTP posteriormente.