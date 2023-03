Do pão ao azeite: os produtos com IVA zero em cada grupo da roda dos alimentos

António Costa anunciou, esta segunda-feira, o Pacto para a Estabilização e Redução de Preços dos Bens Alimentares, assinado com representantes da distribuição e produção. O cabaz alimentar com IVA à taxa zero surge da junção de duas listas: uma elaborada pelo Ministério da Saúde, com vista a uma alimentação saudável; e outra pela Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), com base nos alimentos mais adquiridos pelos consumidores. Consulte aqui os 44 bens alimentares, distribuídos pelos sete grupos da roda dos alimentos.