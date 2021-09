Dos 40 cursos com zero alunos colocados 26 são de Engenharia

Erika Nunes Hoje às 09:53 Facebook

Ainda que algumas das médias mais elevadas sejam nesta área, continua a faltar procura nas escolas com menor reconhecimento.

Num total de 40 cursos com zero alunos colocados na primeira fase do concurso de acesso ao Ensino Superior, 26 são de Engenharia: a Alimentar só preencheu 16% das vagas, a Eletromecânica 37%, a Agronómica ou Agroalimentar 42%, a Civil 49% e a Ambiental 54%. Além de ser a instituição com mais vagas por preencher (453), o Instituto Politécnico de Bragança (IPB) é também onde mais vagas de Engenharia sobraram para a segunda fase (265).

"É perfeitamente normal", adiantou o presidente do IPB. "Temos de abrir muitas vagas para podermos receber mais alunos estrangeiros. Mas também preenchemos mais vagas, no total, face ao concurso do ano passado", analisou Orlando Rodrigues.