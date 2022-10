"Durante 100 anos foi tudo ou quase tudo". Marcelo agradece a Adriano Moreira

JN com Lusa Hoje às 13:07, atualizado às 14:04 Facebook

Numa curta declaração em Belém, o presidente da República agradeceu, em nome dos portugueses, a Adriano Moreira, sublinhando que, durante 100 anos, o antigo presidente do CDS "foi tudo ou quase tudo".

"Os portugueses, pela minha voz, agradecem 100 anos de vida, 100 anos de obra, 100 anos de serviço a Portugal", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, após a notícia da morte de Adriano Moreira.

O líder do PSD, Luís Montenegro, também lamentou a morte de Adriano Moreira, lembrando que o histórico do CDS-PP deixa um "legado riquíssimo de pensamento".

"Adriano Moreira foi um 'grand seigneur' da academia e da política portuguesa. Deixa-nos um legado riquíssimo de pensamento sobre valores e princípios sociais", escreveu Montenegro, no Twitter.

O presidente do PSD deixa ainda o "profundo pesar e solidariedade" à família de Adriano Moreira e ao CDS-PP, partido do qual foi presidente.

Uma grande figura da democracia

O presidente da Assembleia da República recordou Adriano Moreira como "uma grande figura da democracia" e "um mestre de várias gerações".

"Adriano Moreira ficará como uma grande figura da democracia portuguesa, que o soube reconhecer e integrar", escreveu Augusto Santos Silva no Twitter.

Depois de sublinhar que "foi a democracia que o fez deputado e líder partidário, e mestre de várias gerações", o presidente do Parlamento e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros concluiu que Adriano Moreira, por sua vez, "ajudou a democracia a situar-se na continuidade histórica de Portugal".

Uma inspiração

Em declarações à SIC Notícias, Assunção Cristas, antiga presidente do CDS, lamentou a morte de um político "que influenciou gerações". "Foram 100 anos vividos com enorme coerência", frisou, referindo-se a Adriano Moreira como "uma inspiração".

Integridade, conhecimento e valia intelectual

O antigo presidente do PSD Rui Rio prestou homenagem a Adriano Moreira elogiando a "integridade, conhecimento e valia intelectual". "A minha homenagem a Adriano Moreira, cuja integridade, conhecimento e valia intelectual sempre me impressionaram", afirmou no Twitter.

O antigo líder do PSD recorda que foi contemporâneo de Adriano Moreira na Assembleia da República e,"mesmo havendo nessa altura personalidades de elevada qualidade e respeitabilidade" no Parlamento, o antigo presidente do CDS-PP "sempre se distinguiu".

O ministro dos Negócios Estrangeiros enviou condolências aos familiares e amigos de Adriano Moreira, destacando a reflexão permanente do ex-ministro e deputado sobre o papel de Portugal no mundo.

"As minhas condolências aos familiares e amigos de Adriano Moreira, que ao longo de muitas décadas teve sempre disponibilidade e abertura de espírito para pensar sobre o lugar de Portugal no mundo", escreveu João Gomes Cravinho no Twitter.

Chega vai apresentar voto de pesar na Assembleia da República

O presidente do Chega, André Ventura, anunciou que vai apresentar na Assembleia da República um voto de pesar pela morte de Adriano Moreira, que considerou ser "um verdadeiro senador" da política portuguesa e um "pensador incomparável".

"A morte do Professor Adriano Moreira deixa-nos a todos mais pobres. Um verdadeiro senador da política portuguesa e um pensador incomparável. Esteve dos vários lados da barricada e a todos enriqueceu tanto. Vamos apresentar no Parlamento um voto de pesar", escreveu André Ventura no Twitter.