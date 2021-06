Eduardo Pinheiro é o candidato do PS à Câmara do Porto

O secretário de Estado da Mobilidade Eduardo Pinheiro foi o nome escolhido pelo PS para ser candidato à Câmara do Porto. A escolha, que resulta de um acordo com o secretário-geral do partido, António Costa, acaba por ser uma solução pacificadora, tendo em conta as várias candidaturas e fações criadas.

Ao que apurou o JN, o nome do também ex-presidente da Câmara de Matosinhos começou a ser apontado como hipótese há cerca de uma semana e meia. O secretário-geral do PS terá recebido uma primeira recusa, mas, após insistência, o secretário de Estado anuiu ao pedido do líder socialista, que nos últimos dias também se manteve em contactos com vários dirigentes locais, entre os quais José Luís Carneiro, Manuel Pizarro e Tiago Barbosa Ribeiro (nomes que se perfilavam como os mais sérios candidatos), mas também com os autarcas de Matosinhos e de Gaia, Luísa Salgueiro e Eduardo Vítor Rodrigues, respetivamente.

Tendo em conta as várias fações criadas, o nome de Eduardo Pinheiro, secretário de Estado que tem feito a ligação com os autarcas da região no dossiê covid, acaba por resultar numa solução pacificadora, que não fragiliza em demasia o capital político de nenhum dos outros candidatos apontados como hipótese, e, sobretudo, que não cria cisões mais profundas nas estruturas locais, já bastante desavindas em torno de um nome.

Eduardo Pinheiro foi vice-presidente da Câmara de Matosinhos e, depois da morte de Guilherme Pinto, assumiu a presidência do município. Conhecedor dos dossiês metropolitanos, tem uma boa relação com os autarcas da região, algo que terá pesado também na escolha de António Costa. Com a saída para a batalha autárquica no segundo município do país, António Costa terá agora que encontrar um substituto para a secretaria de Estado da Mobilidade.

Além de Eduardo Pinheiro, estão na corrida à Câmara do Porto Vladimiro Feliz, pelo PSD, Ilda Figueiredo, pela CDU, e Sérgio Aires, pelo BE. O independente Rui Moreira e atual autarca da cidade deverá recandidatar-se a um novo mandato, embora ainda não tenha formalizado essa intenção.